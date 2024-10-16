В «Спартаке» ввели потолок зарплат

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ввел в клубе потолок зарплат. Об этом сообщает «Чемпионат»https://www.championat.com/football/news-5747828-v-spartake-vveli-potolok-zarplat-izvestna-maksimalnaya-summa.html со ссылкой на источник.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше € 2,5 млн в год», — заявил источник.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

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