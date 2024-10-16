Губерниев считает себя идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что был бы идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), передает Sport24.

«На этой должности я бы смотрелся идеально, но не могу — люблю свою работу. Так что есть еще достойные люди, один из которых возглавит ОКР», — сказал Губерниев.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков возглавлял ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его переизбрали на новый четырехлетний срок. В октябре 2024 года он подал в отставку.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что работа Позднякова в ОКР пришлась на тяжелый период.