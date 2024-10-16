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Губерниев считает себя идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России

Губерниев: на должности главы ОКР я бы смотрелся идеально

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что был бы идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), передает Sport24.

«На этой должности я бы смотрелся идеально, но не могу — люблю свою работу. Так что есть еще достойные люди, один из которых возглавит ОКР», — сказал Губерниев.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков возглавлял ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его переизбрали на новый четырехлетний срок. В октябре 2024 года он подал в отставку.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что работа Позднякова в ОКР пришлась на тяжелый период.

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