Месси повторил достижение Роналду

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение португальца Криштиану Роналду по хет-трикам в составе национальных сборных.

В отборочном матче чемпионата мира 2026 года против Боливии Месси отметился тремя забитыми мячами.

Теперь у Месси и Роналду по 10 матчей с тремя и более голами в составе.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Аргентина занимает первое место в южноамериканской зоне. В следующем матче аргентинцы сыграют с Парагваем. Встреча состоится 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных.