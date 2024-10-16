Слуцкий: российский футбол не зовут в Азию

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в подкасте «Лига уличного футбола» заявил, что российские футбольные клубы и сборную не зовут в Азию.

«А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить о том, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или нет», — сказал Слуцкий.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого времени россияне проводят только товарищеские матчи.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее экс-игрок «Локомотива» заявил, что сборной России нужны слабые соперники.