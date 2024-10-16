Болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину

Болельщики «Вашингтона» устроили овации хоккеисту клуба Александру Овечкину, который в матче против «Вегаса» отметился 700-й результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса».

После достижения отметки в 700 передач 16 тысяч болельщиков «Вашингтона», который собрались на матче, устроили овации россиянину.

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В текущем сезоне на счету Овечкина три результативные передачи.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Далласом». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин был признан первой звездой матча против «Вегаса».