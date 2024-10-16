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Овечкин признан первой звездой матча против «Вегаса»

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой матча против «Вегаса»

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Geoff Burke/Reuters

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса».

Овечкин отдал две результативные передачи, а его клуб победил со счетом 4:2.

Второй звездой матча стал Джейкоб Чикран из «Вашингтона». На его счету одна передача. Третьей звездой признан голкипер «столичных» Логан Томпсон.

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В текущем сезоне на счету Овечкина три результативные передачи.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Далласом». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Ранее Евгений Малкин повторил рекорд Овечкина.

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