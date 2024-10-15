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Бивол и Бетербиев вошли в топ-5 боксеров мира

Бивол и Бетербиев вошли в пятерку лучших боксеров мира по версии The Ring

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AP

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вошли в пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring Magazine. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на издание.

После очного противостояния, оба боксера прибавили по две строчки в этом рейтинге. Таким образом, Бетербиев переместился с шестого места на четвертое, а Бивол — с седьмого на пятое.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа. На счету Бивола до этого поединка было 23 выигранных боя.

Лучшим боксером мира по мнению The Ring Magazine является украинец Александр Усик. На втором месте находится Наоя Иноуэ из Японии, третий — американец Теренс Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что Бетербиев может сменить весовую категорию.

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