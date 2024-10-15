Знаменитый футболист раскритиковал «Барселону» за поведение руководства

Экс-нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков, выступавший во время своей профессиональной карьеры за московское «Динамо» и клубы немецкой Бундеслиги «Карлсруэ» и «Гамбург», высказался о требованиях испанской «Барселоны» к своему бывшему главному тренеру Хави вернуть выданную ему ранее технику.

«Странно это. Солидный клуб, а тут такие вещи. Это неуважение к тренеру. В России таких вещей не встречал, у меня такого не было. Расставаться тоже надо цивилизованно, я не слышал, чтобы российские клубы такое делали. Клуб должен обеспечивать рабочими телефонами, чтобы общаться, например, с агентами из-за границы, ноутбуками, другими вещами. У меня так было и в Туле, и в «Ленинградце», все было солидно», — цитирует Кирьякова Legalbet.

Специалист рассказал, что у него сохранился от работы в «Ленинградце» цифровой носитель с тренировками и сборами, но при этом никто не требовал его вернуть. По его мнению, происходящее в столь именитом клубе, как «Барселона», выглядит нонсенсом. Вряд ли сине-гранатовые смогут что-то реально сэкономить на возврате техники.

Испанский журналист Хуан Фонтес рассказал, что руководство «Барселоны» обратилось к Хави с просьбой вернуть выданные ему для личного пользования во время работы в клубе iPhone и iPad.

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