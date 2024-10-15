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Европейский топ-клуб могут отстранить от турниров из-за финансовых махинаций

Record: «Бенфику» могут исключить из всех турниров из-за обвинений в коррупции

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Pedro Nunes/Reuters

Прокуратура Португалии потребовала отстранить лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» от спортивных соревнований по делу о коррупции и налоговом мошенничестве. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Record.

Сообщается, что «Бенфике» грозит исключение из всех турниров сроком от шести месяцев до трех лет. Также экс-президенту клуба Луису Филипе Виейре и экс-директору юридического отдела Паулу Гонсалвешу может быть запрещено заниматься любой футбольной деятельностью от одного до пяти лет и обязать их выплатить до €900 тысяч.

Сейчас во главе клуба находится бывший футболист Руй Кошта. Ему обвинения не предъявлены.

Помимо «Бенфики», дисквалификацию может получить «Витория» (Сетубал), которая сейчас выступает в третьем дивизионе чемпионата Португалии.

Это не первое дело о коррупции против «Бенфики». Они также были обвинены в налоговом мошенничестве в 2023 году, а в 2016-2019 годах велось расследование о договорных матчах.

Ранее футбольный матч Нигерии и Ливии отменили после скандала.

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