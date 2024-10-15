Изнасилованная женщина заявила, что пострадала от Мбаппе

Изнасилованная женщина заявила, что пострадала от футболиста сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, передает TV4.

Преступление произошло в Стокгольме во время октябрьской паузы в национальных чемпионатов на игры сборных. Расследование шведской прокуратуры ведется именно в отношении француза.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Сельтой».

Ранее Мбаппе сняли в ночном клубе во время игры сборной Франции с Израилем.