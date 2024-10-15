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В «Вашингтоне» объяснили, почему поменяли позицию Овечкина

Тренер «Вашингтона» об изменении позиции Овечкина: мы подкорректировали линию

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, почему Александр Овечкин перед матчем с «Вегасом» тренировался на позиции правого форварда, отметив, что для россиянина это не будет проблемой, передает Russian Machine Never Breaks.

«Мы подкорректировали линию, поставив Протаса слева, чтобы он оставался на своей сильной стороне. Я думаю, что это небольшое изменение для Овечкина», — сказал Карбери.

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин силовым приемом снес судью в матче НХЛ.

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