«Обоссался в сугробе»: российский фигурист рассказал стыдную историю из детства

Российский фигурист Егор Мурашов на канале «Фигурка» рассказал, как описался в сугробе.

«Шел я по сугробам, когда был маленьким.. Мне было лет 19. Провалился в сугроб, понял, что хочу в туалет. В сугробе мне тяжело сделать это движение, чтобы снять комбез. Обоссался в сугробе, кое-как вылез и пошел обоссанным до дома», — сказал Мурашов.

Мурашов завершил карьеру в 2024 году. Сейчас он работает хореографом. Фигурист сотрудничает с Романом Савосиным и Владиславом Дикиджи

28 сентября стало известно, что Международый союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что ему приходилось собирать бутылки.