Мостовой посмеялся над российским футбольным клубом

Знаменитый в прошлом отечественный футболист и телеэксперт Александр Мостовой, ныне проходящий обучение на тренера, высмеял казанский «Сокол» за открытую вакансию таролога.

«Чистый хайп, как к себе еще привлечь внимание? Как в жизни бывает, ты играешь на высочайшем уровне, забиваешь, тебя все знают. А люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали. Думаешь, как это возможно? Такая вот сейчас жизнь», — приводит слова Мостового Legalbet.

Специалист считает, что привлекать к себе внимание надо игрой на поле, например, большим количеством забитых мячей. Мостовой отметил, что дальше в «Соколе» могут позвать в клуб батюшку из церкви, а затем и клоуна, и если сейчас открыта вакансия таролога, то следующим шагом надо открыть вакансию уролога. Но при этом знаменитый футболист подчеркнул, что такой фарс происходит не только в футболе, но и в других сферах жизни.

«Сокол» из Казани выступает во Второй лиге Б. В этом сезоне клуб уже выставлялся на продажу через сайт «Авито», но в итоге вакансия была удалена. Сейчас клуб, занимающий после 25 туров с 42 очками пятое место в четвертой группе, выставил на HeadHunter вакансию специалиста-таролога с окладом в 300 тыс. рублей.

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