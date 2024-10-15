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Глава Нигерии обвинил Ливию в негуманном отношении к нигерийским футболистам

Президент Нигерии Тинубу потребовал от КАФ принять меры в отношении Ливии

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Global Look Press

Нигерийский президент Бола Тинубу обратился к Конфедерации африканского футбола (КАФ) с призывом принять меры против Ливии, которая негуманно обошлась с футболистами национальной сборной Нигерии. Об этом, ссылаясь на заявление администрации Тинубу, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что президент Нигерии требует «скорого правосудия» после негуманного обращения с национальной сборной. Глава государства «глубоко потрясен» бесчеловечным обращением с футболистами в ливийском аэропорту. Тинубу ждет от дисциплинарной комиссии КАФ проведения тщательного расследования и принятия соответствующих мер против тех, кто умышленно нарушил правила и устав Конфедерации.

14 октября сообщалось, что футболисты сборной Нигерии по футболу застряли в заброшенном ливийском аэропорту Аль-Абрак без еды, воды и связи. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи.

Ранее Медиалига дисквалифицировала Литвина на полгода за драку с болельщиком.

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