Глава Нигерии обвинил Ливию в негуманном отношении к нигерийским футболистам

Нигерийский президент Бола Тинубу обратился к Конфедерации африканского футбола (КАФ) с призывом принять меры против Ливии, которая негуманно обошлась с футболистами национальной сборной Нигерии. Об этом, ссылаясь на заявление администрации Тинубу, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что президент Нигерии требует «скорого правосудия» после негуманного обращения с национальной сборной. Глава государства «глубоко потрясен» бесчеловечным обращением с футболистами в ливийском аэропорту. Тинубу ждет от дисциплинарной комиссии КАФ проведения тщательного расследования и принятия соответствующих мер против тех, кто умышленно нарушил правила и устав Конфедерации.

14 октября сообщалось, что футболисты сборной Нигерии по футболу застряли в заброшенном ливийском аэропорту Аль-Абрак без еды, воды и связи. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи.

Ранее Медиалига дисквалифицировала Литвина на полгода за драку с болельщиком.