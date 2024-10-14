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Грузия с Кварацхелией проиграла Албании в матче Лиги наций

Грузия с Кварацхелией проиграла Албании со счетом 0:1 в Лиге наций

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IMAGO/Global Look Press

Сборная Грузии проиграла национальной команде Албании в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник «Интера» Кристиан Аслани на 48-й минуте.

Грузия и Албания играют в Лиге B в группе 1 вместе с национальными командами Украины и Чехии. После четвертого тура у обеих команд по шесть очков. Однако, благодаря разнице мячей, грузины идут первыми, а албанцы — третьими. На втором месте располагается национальная команда Чехии также с шестью баллами, на четвертом — сборная Украины с тремя. Чехи и украинцы прямо сейчас играют свою встречу в четвертом туре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре Грузия сыграет дома против Украины. Игра состоится 16 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Албанцы группового этапа в тот же день сыграют на своем поле с Чехией, встреча также начнется в 22:45 мск.

Ранее стало известно, когда может стартовать футбольная Суперлига.

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