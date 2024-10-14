Бивол раскрыл свои первые мысли после боя с Бетербиевым

Бывший чемпион в полутяжелом весе, российский боксер Дмитрий Бивол в комментарии Fight Hub TV раскрыл, о чем подумал в первые секунды после объединительного боя со своим соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я просто подумал, что это было хорошее выступление. Я был счастлив, что дело сделано. Я не мог в тот момент думать, выиграл я или проиграл. Я просто думал: «Дело закончено, я проделал не идеальную, но хорошую работу». И все на этом», — заявил Бивол.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее судей боя Бетербиева и Бивола обвинили в непрофессионализме.