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Президент Сербии на видео показал флаг России во время матча Лиги наций

Президент Сербии Вучич поднял флаг России на матче против Швейцарии в Лиге наций

Президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал шарф с флагом России на матче сербов против сборной Швейцарии в третьем туре группового этапа футбольной Лиги наций. Об этом сообщает РИА Новости.

После исполнения национальных гимнов находившийся на трибунах Вучич поднял шарф с объединенными флагами России и Сербии.

«Сегодня вечером мы поддерживаем Сербию сердцем. Вперед, «орлы», — написал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который опубликовал это видео в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сборная Сербии играла с национальной командой Швейцарии 12 октября на стадионе «Дубочица» в сербском городе Лесковац. Поединок завершился со счетом 2:0, голами в этом матче отметились швейцарский игрок Нико Эльведи, который срезал мяч в свои ворота, и Александр Митрович.

Следующий матч сборная Сербии проведет на выезде. Команда 15 октября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сыграет с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сборная России и российские клубы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года.

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