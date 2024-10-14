Головин раскрыл отношение «Монако» к бану российского футбола

Российский полузащитник Александр Головин признался, что в «Монако» особо не обсуждали отстранение российского футбола. Его слова приводит газета «Известия».

«Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли. Меня это в любом случае расстраивает, что у нас нет официальных матчей», — заявил Головин.

Сборная России и российские клубы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Следующий вторым «ПСЖ» отстает на два балла. В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2.

С 2014 по 2018 год российский футболист выступал за московский ЦСКА.

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