Иностранный игрок ЦСКА назвал странную черту россиян

Венесуэльский нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа, который перебрался в армейский клуб осенью 2024 года, признался, что для него погода в столице России очень холодная. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Очень холодно. Русские, наверное, не чувствуют холода. Надо хорошо одеваться — несколько курток и греющие стельки для обуви», — заявил футболист.

Венесуэлец Гуарирапа в январе 2024 года перешел из «Каракаса» в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды. В мае сочинцы выкупили его контракт, а 12 сентября ЦСКА объявил об аренде футболиста с правом последующего выкупа.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейский клуб после 11-ти сыгранных туров идет на четвертой строчке, набрав 20 баллов. Лидером является «Краснодар», набравший 27 баллов, такое же количество очков у московского «Локомотива», идущего вторым. Замыкает тройку лучших петербургский «Зенит».

В 12-м туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 19 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА назвали сильные качества Гуарирапы.