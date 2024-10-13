Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Англия обыграла Финляндию после сенсационного поражения Греции

Сборная Англии обыграла команду Финляндии в матче Лиги наций

close
Lee Smith/Reuters

Сборная Англии обыграла национальную команду Финляндии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпийский» в финской столице Хельсинки, завершилась со счетом 3:1. Голами в этом поединке в составе английской команды отметились Джек Грилиш, который поразил ворота соперников на 18-й минуте после передачи Анхеля Гомеса, Трент Александер-Арнольд, отличившийся на 74-й минуте игры и Деклан Райс, забивший на 84-й минуте. Единственный гол финнов оформил Артту Хосконен с передачи Лео Валты за три минуты до конца основного времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Сборная Англии в прошлом туре сенсационно на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проиграла национальной команде Греции со счетом 1:2. При этом англичане одержали победы в первых двух турах: обыграли в стартовом поединке Ирландию с результатом 2:0 и с аналогичным счетом победили финских игроков. Финляндия до этого матча потерпела три поражения — от Греции (0:3), от Англии (0:2) и от Ирландии (1:2).

В следующем туре группового этапа Лиги наций Англия 14 ноября сыграет с греческими футболистами, игра начнется в 22:45 по московскому времени. Финские игроки в тот же день сыграют с Ирландией, матч стартует в то же время.

Ранее Казахстан со Станиславом Черчесовым проиграл третий матч подряд.

Все новости на тему:
Лига наций
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами