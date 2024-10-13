Англия обыграла Финляндию после сенсационного поражения Греции

Сборная Англии обыграла национальную команду Финляндии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпийский» в финской столице Хельсинки, завершилась со счетом 3:1. Голами в этом поединке в составе английской команды отметились Джек Грилиш, который поразил ворота соперников на 18-й минуте после передачи Анхеля Гомеса, Трент Александер-Арнольд, отличившийся на 74-й минуте игры и Деклан Райс, забивший на 84-й минуте. Единственный гол финнов оформил Артту Хосконен с передачи Лео Валты за три минуты до конца основного времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Сборная Англии в прошлом туре сенсационно на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проиграла национальной команде Греции со счетом 1:2. При этом англичане одержали победы в первых двух турах: обыграли в стартовом поединке Ирландию с результатом 2:0 и с аналогичным счетом победили финских игроков. Финляндия до этого матча потерпела три поражения — от Греции (0:3), от Англии (0:2) и от Ирландии (1:2).

В следующем туре группового этапа Лиги наций Англия 14 ноября сыграет с греческими футболистами, игра начнется в 22:45 по московскому времени. Финские игроки в тот же день сыграют с Ирландией, матч стартует в то же время.

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