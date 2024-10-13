Зарема обвинила «Спартак» в равнодушии

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвергла клуб критике из-за того, что в длительную паузу, которая отведена на поединки сборных, команда не провела ни одного товарищеского матча. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Закончить на шестом месте [в чемпионате России] – лучший повод отдохнуть всем! В случае негативных результатов будут оправдываться, что футболисты форму растеряли? Или снова Денисов и Хлусевич будут во всем виноваты? Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить», — заявила Салихова.

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 27 очков. Столько же баллов у московского «Локомотива», идущего вторым по дополнительным показателям. Замыкает тройку с 26 очками действующий чемпион петербургский «Зенит».

Ранее защитник «Спартака» рассказал, чего не хватает команде.