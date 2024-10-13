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Самый дорогой футболист мира может сменить команду

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд готов сменить команду

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Global Look Press

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов покинуть команду. Приоритетным вариантом для продолжения карьеры норвежца является Испания. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на El Nacional.

Сообщается, что фаворитом в гонке за 24-летнего Холанда будет французский «ПСЖ», но для самого футболиста приоритетным выбором будут испанские «Реал» и «Барселона». По данным Transfermarkt, он является самым дорогим футболистом мира вместе с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом — их рыночная стоимость оценивается в €200 млн.

В нынешнем сезоне норвежец провел десять матчей во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 11 голов. Контракт Холанда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Английской премьер лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 17 очков в шести стартовых турах. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 18 баллов. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», отставая от «Манчестер Сити» по дополнительным показателям.

10 октября Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии, оформив дубль в ворота Словении (3:0). Теперь на его счету 34 забитых мяча за национальную команду. Он побил достижение Йергена Юве, который выступал за Норвегию с 1928 по 1937 год.

Ранее сообщалось, что Холанд станет отцом.

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