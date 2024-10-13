Поединок боксеров Бетербиева и Бивола назвали лучшим боем года

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал лучшим боем 2024 года поединок боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Об этом он заявил в разговоре с «РБК Спорт».

«Сегодняшний поединок, на мой взгляд, лучший бой года — наглядное тому подтверждение», — сказал он, отметив, что бойцы показали великолепное мастерство, характер и продемонстрировали российскую школу бокса, которая является одной из лучших в мире.

По мнению главы ассоциации, в прошедшем поединке нет проигравших и оба боксера — победители.

Поединок Бетербиева и Дмитрия Бивола продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Ранее Николай Валуев назвал историческим бой между Биволом и Бетербиевым.