Известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Завершился игровой день третьего раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

Первым запуском стоял матч сборных Литвы и Косово. Он завершился победой гостей со счетом 2:1.

Далее было сыграно два матча. Хорватия одолела Швейцарию со счетом 2:1, а Болгария и Люксембург сыграли вничью — 0:0.

Третьим запуском были сыграны пять матчей. Сборная Испании на домашнем стадионе не без труда обыграла национальную команду Дании со счетом 1:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. А встреча Польши и Португалии завершилась победой гостей со счетом 3:1. «Газета.Ru» также вела онлайн-трансляцию событий в поединке.

Также Сербия обыграла Швейцарию со счетом 2:0, Румыния была сильнее Кипра — 3:0, а Белоруссия и Северная Ирландия не смогли выявить победителя — 0:0.

12 октября завершился третий тур Лиги наций. С 13-го числа в рамках турнира сборные сыграют четвертый тур, он продлится до 15 октября. После чего международная пауза для сборных в октябре будет завершена.

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