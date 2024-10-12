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«Честь им и хвала»: игроков сборной России похвалили за тренировку с детьми

Экс-игрок Старков похвалил футболистов сборной России за тренировку для детей

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Проведение открытой тренировки сборной России для детей является важным событием, и следует поблагодарить футболистов, принявших в ней участие — особенно тех, кто приехал в расположение национальной команды из зарубежных клубов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший полузащитник «Локомотива» Иван Старков.

«Если такая возможность имеется у главного тренера, у команды, то, конечно, такие встречи и открытые тренировки нужны. Наверное, если бы я в детстве посетил тренировку сборной России, остался бы отпечаток на всю жизнь. Такие события дорогого стоят, честь и хвала нашим футболистам, которые приезжают из-за рубежа ради такого мероприятия», — сказал Старков.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого времени россияне проводят только товарищеские матчи.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее Старков заявил, что чиновники УЕФА благодаря санкциям против российского футбола имеют рычаги воздействия.

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