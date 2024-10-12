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Путин исключил Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту

Путин указом вывел Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вывел секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту. Соответствующий указ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Помимо Шойгу, совет покинули президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВХФГ) Ирина Винер, бизнесмен Сергей Цивилев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Приморского края Кожемяко.

В мае 2024 года президент России уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны России и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, до этого занимавший должность первого заместителя председателя правительства страны.

Отмечается, что глава государства подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации», в котором говорится о назначении Шойгу на данный пост.

Ранее Путин наградил олимпийского чемпиона Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством».

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