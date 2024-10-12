Игрок «Салавата Юлаева» рассказал, в каком регионе России любят хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян мечтает принять участие в вынесенном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Южно-Сахалинске в рамках проекта KHL World Games. Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«У меня родители из Южно-Сахалинска. Было бы очень интересно, чтобы матч состоялся там. Это частичка нашей родины, где люди тоже любят хоккей. Было бы здорово провести игру КХЛ там», — сказал Ян.

Впервые матчи проекта KHL World Games прошли в сезоне-2018/19 — тогда они состоялись в Вене, Цюрихе и Таллинне. Также игры проекта проходили в Дубае, в Давосе и в Ташкенте.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующим соперником команды станет столичное «Динамо» — эта игра состоится в Москве в субботу, 12 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Денис Ян в нынешнем сезоне провел за «Салават Юлаев» три матча. В этих играх он отметился одной заброшенной шайбой.

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