Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Салавата Юлаева» рассказал, в каком регионе России любят хоккей

Хоккеист Ян заявил, что хочет сыграть в матче КХЛ в Южно-Сахалинске

close
ХК «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян мечтает принять участие в вынесенном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Южно-Сахалинске в рамках проекта KHL World Games. Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«У меня родители из Южно-Сахалинска. Было бы очень интересно, чтобы матч состоялся там. Это частичка нашей родины, где люди тоже любят хоккей. Было бы здорово провести игру КХЛ там», — сказал Ян.

Впервые матчи проекта KHL World Games прошли в сезоне-2018/19 — тогда они состоялись в Вене, Цюрихе и Таллинне. Также игры проекта проходили в Дубае, в Давосе и в Ташкенте.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующим соперником команды станет столичное «Динамо» — эта игра состоится в Москве в субботу, 12 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Денис Ян в нынешнем сезоне провел за «Салават Юлаев» три матча. В этих играх он отметился одной заброшенной шайбой.

Ранее экс-футболист Пономарев назвал тренера СКА Ротенберга денежным мешком.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами