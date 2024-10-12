Экс-глава «Локомотива» призвал вернуть пиво на стадионы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выступил за то, чтобы вновь начать продавать на футбольных стадионах пиво. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не надо стекло, все в пластике, пластиковом стаканчике. Если все правильно организовать, это привлечет людей на футбол. Ничего здесь страшного нет, на чемпионате мира мы продавали пиво на стадионах, и никто от этого не пострадал. Я считаю это абсолютно правильным решением, если пиво будут продавать на стадионах», — заявил Наумов.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым работает Минспорт.

Ранее игрок петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил о любви к пиву.