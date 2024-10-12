Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава «Локомотива» призвал вернуть пиво на стадионы

Экс-президент «Локомотива» выступил за продажу пива на стадионах

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выступил за то, чтобы вновь начать продавать на футбольных стадионах пиво. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не надо стекло, все в пластике, пластиковом стаканчике. Если все правильно организовать, это привлечет людей на футбол. Ничего здесь страшного нет, на чемпионате мира мы продавали пиво на стадионах, и никто от этого не пострадал. Я считаю это абсолютно правильным решением, если пиво будут продавать на стадионах», — заявил Наумов.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым работает Минспорт.

Ранее игрок петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил о любви к пиву.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами