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«Лучше пиццы»: экс-игрок сборной России о пиве после матчей

Бывший футболист Хлестов заявил, что пиво после матчей лучше пиццы

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрий Хлестов заявил, что ничего не имеет против употребления пива после проведенных матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Как я отношусь к пиву после матчей? Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать. Литр — это много или мало для профессионального футболиста в данном случае? Все зависит от конкретной игры — можно и литр выпить, а можно и пять», — сказал со смехом Хлестов.

До этого игрок петербургского «Зенита» Максим Глушенков признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки, и заявил о любви к пиву.

«Да, конечно, пивка. После игры — это вообще классика. Два [пива] — это норма. Немного пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил он.

Хлестов выступал за сборную России на протяжении десяти лет — с 1992 по 2002 год. Всего в составе национальной команды он провел 49 поединков. Также в 1991 году он был вызван в олимпийскую сборную СССР, а в 1992 году — в сборную СНГ, за эти команды он провел по три игры. В составе московского «Спартака» футболист семь раз выигрывал чемпионат страны.

Ранее Антон Миранчук оформил дебютный гол за швейцарский «Сьон».

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