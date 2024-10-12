Защитник «Спартака» рассказал, чего не хватает команде

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич недоволен тем, как команда провела первую треть текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом игрок рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Для себя лично не сильно удовлетворен первой третью сезона. А в плане команды нам нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице», — сказал Хлусевич.

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 27 очков. Столько же баллов у московского «Локомотива», идущего вторым по дополнительным показателям. Замыкает тройку с 26 очками действующий чемпион петербургский «Зенит».

Ранее тренер Билялетдинов заявил, что «Ростову» не хватило мастерства против «Спартака».