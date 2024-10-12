Миранчук оформил дебютный гол за швейцарский «Сьон»

Российский полузащитник Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона» в товарищеском матче с «Лозанной».

Игрок вышел на поле в стартовом составе и отличился на 22 минуте противостояния, сделав счет 1:0.

Миранчук, становившийся в составе «Локомотива» и чемпионом страны, и обладателем Кубка России, подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). Всего в чемпионате Швейцарии он успел сыграть в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым. Первый раз швейцарский клуб предложил Миранчуку зарплату в 800 тыс., что не устроило футболиста. «Чемпионат.com» сообщил, что зарплата игрока составит €1,2 млн в год.

Ранее Миранчуку предсказали переход в более статусную команду.