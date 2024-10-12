Авербух объяснил замену Загитовой на Медведеву в «Ледниковом периоде»

Серебряный призер Олимпийских игр хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, объясняя замену Алины Загитовой на Евгению Медведеву в роли ведущей «Ледникового периода», заявил, что этот проект никогда не имел постоянных ведущих, поэтому не стоит удивляться такой рокировке. Его слова приводит РИА Новости.

«Место ведущих — платформа для роста ведущих. Вы так говорите, как будто все 16 лет шоу вела Алина Загитова. Алина — прекрасная, хорошая ведущая, работает на Первом канале. У нас свои проекты, у нее свои проекты», — заявил Авербух.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Медведева рассказала о соперничестве с Загитовой.