Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА: пока Ротенберг тренирует СКА, команда будет вылетать

Экс-футболист Пономарев назвал тренера СКА Ротенберга денежным мешком

close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Главный тренер хоккейной команды СКА Роман Ротенберг получил должность благодаря связям, при этом он сам не играл в хоккей, и при нем команда не будет добавиться результатов. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил знаменитый советский футболист, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

«Это как в футболе был Федун в «Спартаке». При нем команда сразу улетела, до свидания. Но Федун думал, что он — царь и бог. Но царь и бог он только над деньгами. Они же все проходящие. Поэтому я против назначения в клубы этих денежных мешков. Если бы Ротенберг еще не вмешивался в дела команды, но он же тренер, значит, команда будет вылетать», — сказал Пономарев.

Эксперт заметил, что работа тренером нецелесообразна для человека, который сам не играл. Пономарев заметил, что такие люди не понимают, как строится игра и что такое большие нагрузки. Он подчеркнул, что СКА получает финансы и сильных игроков благодаря назначению Ротенберга.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА после 14 матчей идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков. Следующим соперником команды будет «Автомобилист», игра состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 12 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее хоккеисты «Трактора» пошутили над Ротенбергом после победы над «Адмиралом» в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами