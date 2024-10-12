Легенда ЦСКА: пока Ротенберг тренирует СКА, команда будет вылетать

Главный тренер хоккейной команды СКА Роман Ротенберг получил должность благодаря связям, при этом он сам не играл в хоккей, и при нем команда не будет добавиться результатов. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил знаменитый советский футболист, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

«Это как в футболе был Федун в «Спартаке». При нем команда сразу улетела, до свидания. Но Федун думал, что он — царь и бог. Но царь и бог он только над деньгами. Они же все проходящие. Поэтому я против назначения в клубы этих денежных мешков. Если бы Ротенберг еще не вмешивался в дела команды, но он же тренер, значит, команда будет вылетать», — сказал Пономарев.

Эксперт заметил, что работа тренером нецелесообразна для человека, который сам не играл. Пономарев заметил, что такие люди не понимают, как строится игра и что такое большие нагрузки. Он подчеркнул, что СКА получает финансы и сильных игроков благодаря назначению Ротенберга.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА после 14 матчей идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков. Следующим соперником команды будет «Автомобилист», игра состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 12 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее хоккеисты «Трактора» пошутили над Ротенбергом после победы над «Адмиралом» в КХЛ.