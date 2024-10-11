Федерация футбола Казахстана заявила о доверии к Черчесову

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что несмотря на плохие результаты на посту национальной сборной страны, кредит доверия к российскому специалисту Станиславу Черчесову не меняется. Слова президента организации приводит РИА Новости.

«Кредит доверия остается прежним. Главная задача — подготовка к отбору на чемпионат мира. Лига наций для это обкатка, Черчесов формирует новую сборную под новые требования», — заявил Барменкулов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

До этого на уровне национальных команд Черчесов работал со сборной России. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

В текущем розыгрыше Лиги наций у Казахстана одно очко после трех игр и последнее, четвертое место. Команде не удалось забить ни одного гола.

Ранее Черчесов заявил, что пока не смог найти «бриллианты» в чемпионате Казахстана.