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Головина захотели увидеть в «Барселоне» и в «Реале»

Защитник ЦСКА Дивеев заявил, что хочет видеть Головина в «Барселоне» или «Реале»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что хотел бы увидеть полузащитника французского «Монако» Александра Головина в составе топовых команд чемпионата Испании — «Барселоны» или мадридского «Реала». Слова 25-летнего футболиста приводит Legalbet.

«Очень рад за Головина, рад, как складывается его карьера. Он считается лидером «Монако». Александр — один из тех игроков, кто дольше всех играет за эту команду. Хотелось бы мне увидеть его в более топовых клубах? Если брать «Барселону» или «Реал», то конечно», — сказал Дивеев.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. 28-летний полузащитник успел провести за команду 210 матчей, в которых отличился 31 забитым мячом и отдал 39 голевых передач.

4 октября российский футболист продлил соглашение с «Монако»: теперь оно действует до 2029 года. Согласно новому контракту, Головин зарабатывает €3,6 млн в год.

Ранее стали известны соперники сборной России в ноябре.

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