«Красавчик»: футболист «Зенита» назвал главную звезду РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, кто, по его мнению, является главной звездой Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова футболиста приводит YouTube-канал «СБГ Шоу».

«Себя не считаю. С чего? Потому что голы забиваю? Круче меня Леша Батраков. Мы в «Локомотиве» тренировались со сборов с ним. И потом он четыре тура последних в конце сезона играл уже в составе. Очень талантливый пацан. Прямо красавчик», — заявил Глушенков.

19-летний Батраков дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне весной этого года. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги он с первого тура стал не только основным, но и ключевым игроком «железнодорожников». На счету полузащитника семь голов и шесть результативных передач в 14 встречах за «Локо» в нынешнем сезоне.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в Российской премьер-лиге после десяти туров, набрав 27 очков и уступая «Краснодару» только по дополнительным показателям.

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