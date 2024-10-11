Стали известны соперники сборной России в ноябре

Сборная России по футболу определилась с соперниками на ноябрьский сбор. Ими станут команды Брунея и Сирии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы получили приглашение от РФС сыграть 15 ноября. Устная договоренность уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», — заявили в Федерации футбола Брунея.

11 октября сообщалось, что была достигнута договоренность об игре со сборной Сирии. Таким образом, россияне сыграют с Брунеем 15 ноября, а 19-го — с Сирией.

Сборная Брунея по футболу занимает 183 место в рейтинге ФИФА, национальная команда Сирии — 93-е.

Ранее стало известно, что РФС предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Ранее сообщалось о том, что сборная России может сыграть с трехкратным чемпионом Африки.