Майк Тайсон рассказал, за кого будет болеть в бою между Биволом и Бетербиевым

Американский боксер Майк Тайсон ответил на вопрос, кто станет победителем боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, заявив, что является большим фанатом Артура, передает Seconds Out.

«Я думаю, Бетербиев покажет хороший бой, я большой фанат Артура. Вообще я предвзят, поэтому не спрашивайте меня, кто победит», — сказал Тайсон.

Поединок состоится 12 октября в Саудовской Аравии.Спортсмены подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Оба боксера ни разу не проигрывали в своей карьере. Бетербиев одержал 20 побед (все — нокаутом), Бивол — 23 (12 — нокаутом).

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Ранее Николай Валуев назвал историческим бой между Биволом и Бетербиевым.