Капитан «Крыльев Советов» рассказал, чего хочет от экс-игрока «Зенита»

Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков в интервью Legalbet заявил, что хотел бы как можно чаще наблюдать за голами нападающего Ивана Сергеева, который перешел по ходу сезона-2024/25 в стан волжской команды.

«Все знают, на что он способен. Не скажу, сколько голов от него жду. Просто хочу, чтобы он забивал в каждом матче», — заявил Сергеев.

Сергеев перешел в «Крылья Советов» 5 сентября. Его контракт с самарской командой рассчитан на три года. В текущем сезоне нападающий провел за «Крылья» пять матчей во всех турнирах, в этих играх он не отметился результативными действиями. Отметим, что Сергеев выступал за команду из Самары также в 2020-2021 годах.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья» набрали 11 очков после 11 туров и идут на 10-м месте в турнирной таблице. Следующим соперником самарцев станет «Оренбург», этот матч состоится в Оренбурге 20 октября.

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