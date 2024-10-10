Карпин рассказал, кто из игроков заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем заслуживает выиграть «Золотой мяч». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если выбирать между Винисиусом, Беллингемом и Карвахалем, то Беллингем», — заявил Карпин.

24 сентября издание Marca сообщило, что награду получил игрок мадридского «Реала» Винисиус. Издание утверждает, что игрок «Реала» уже знает об этом. Для Винисиуса уже изготовили золотые бутсы.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2023 году награду забрал Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Впервые с 2003 года в список претендентов на награду не были включены Месси и португалец Криштиану Роналду, который выступает в саудовском клубе «Аль-Наср».

Ранее Александр Мостовой рассказал, кто заслужил «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.