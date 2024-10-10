Тренер объяснил победу «Спартака» над «Ростовом»

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов, работавший с клубами Российской премьер-лиги, высказался о крупной победе московского «Спартака» над «Ростовом» (3:0) в матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги.

«Связка с Угальде, наверное, очень сильная для «Спартака», самая важная сейчас. И Угальде раскрылся в какой-то степени с этим игроком, но пока этого мало. Если брать количество, то быстрого взаимодействия в «Ростове» больше, чем в «Спартаке». В «Спартаке» сначала индивидуальность, а уже потом включается командное массовое движение. Его разгоняет Барко, а у «Ростова» есть больше, чем один игрок. Другое дело, что индивидуального мастерства было недостаточно, чтобы обыграть «Спартак». Но игра была интересной», — рассказал Билялетдинов «Газета.Ru».

После одиннадцати туров «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает шестое место в чемпионате России с 19 очками. «Ростов» Валерия Карпина располагается на девятой позиции с 12 баллами. Лидирующие в Премьер-лиге «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 27 очков.

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