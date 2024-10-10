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Тренировку сборной России отложили из-за проверки футболистов на допинг

Открытую тренировку сборной России по футболу отложили из-за проверки РУСАДА

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Открытую тренировку сборной России по футболу отложили из-за приезда представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, тренировка должна была начаться в 17:30 по московскому времени, однако внезапно приехавшие сотрудники РУСАДА забрали на допинг-контроль десять игроков, чьи имена не разглашаются.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет официального соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола страны отклонили это предложение из-за календаря команды.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. В итоге, российская сторона отказалась от проведения матча с пакистанскими футболистами.

Ранее бывший футболист «Спартака» рассказал, нужно ли было собираться сборной России.

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