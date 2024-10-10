Иностранная фигуристка пожалела отстраненных россиянок

Швейцарская одиночница с русскими корнями Анастасия Бранденбург, которая проводила тренировки со штабом российского тренера Этери Тутберидзе, высказалась об отстранении спортсменов из России и заявила, что иностранные атлеты вспоминают о них. Ее слова приводит Sport24.

«Думаю, что вспоминают, но тихо. <...> Я очень сочувствую девочкам, все-таки не быть третий год на международных стартах… Мне их очень жалко. Даже не знаю, как они держатся», — заявила фигуристка.

Бранденбург стала шестой на последнем чемпионате мира среди юниоров.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

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