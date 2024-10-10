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Головин рассказал, есть ли у Карпина выгорание от работы в сборной

Футболист Головин: никакого выгорания у Карпина не заметил

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что у главного тренера сборной России Валерия Карпина нет выгорания, передает Odds.ru.

«Не заметил никакого выгорания у Валерия Георгиевича. Наверное, если кто-то ссылается, они, может, как-то следят, отслеживают это. Тем более, мы не так уж часто видимся в сборной», — сказал Головин.

Карпин тренирует национальную команду с 23 июля 2021 года. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого времени россияне проводят только товарищеские матчи.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

9 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сборная встретится в ноябре с Сирией.

Ранее сборная Таджикистана отказалась от товарищеского матча с Россией.

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