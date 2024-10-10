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Медведев заявил о проблемах со здоровьем после поражения Синнеру

Теннисист Медведев заявил, что у него болело плечо в матче «Мастерса» с Синнером

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Annegret Hilse/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что его беспокоила боль в плече во время матча четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Шанхае с итальянским спортсменом, первой ракеткой мира Янником Синнером. Его слова, сказанные на пресс-конференции, приводит «Чемпионат.com».

«Она началась вчера во время матча, но думал, что это ерунда, и до сих пор думаю, все еще надеюсь, что ничего серьезного, мне нужно будет сделать проверку завтра. Но это не позволило мне подавать так, как я хотел, а с Янником подача очень важна, потому что он сейчас отлично подает, его сложно сломать, поэтому нужно хорошо подавать», — заявил Медведев.

Медведев проиграл Синнеру. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 4:6. Российский теннисист три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. Синнер выполнил девять эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырех заработанных.

За право сыграть в финале Синнер сразится с представителем Чехии Томашем Махачем, который в своем четвертьфинальном поединке одолел представителя Испании Карлоса Алькараса, занимающего вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Синнер объяснил, почему так легко обыграл Медведева.

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