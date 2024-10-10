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«Остается надеяться»: Головин не уверен, что сыграет за РФ на крупных турнирах

Футболист «Монако» Головин не уверен, что сыграет за Россию на крупных турнирах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что у него нет уверенности в том, что он сыграет за Россию на крупных турнирах, передает Odds.ru.

«Уверенности, что я еще сыграю на крупном турнире за сборную России, нет, но я очень бы хотел, чтобы это случилось. Это какие-то особенные эмоции», — сказал Головин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого времени россияне проводят только товарищеские матчи.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

9 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сборная встретится в ноябре с Сирией.

Ранее Карпин заявил, что не знает, чем будет заниматься сборная России на октябрьском сборе.

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