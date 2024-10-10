Экс-футболист «Спартака» заявил, что сборной надо собираться

Бывший футболист московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко заявил «Газете.Ru», что сборной России нужны сборы, несмотря на отсутствие товарищеских матчей.

«Я считаю, что сборы национальной команды нужны. Понятно, что футболисты хотят больше времени проводить с семьей, отдохнуть, но собираться надо. Ничего страшного, что сейчас нет матчей», — сказал Деменко.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске.

9 октября Российский футбольный союз (РФС) объявил, что товарищеский матч между сборной России и футболистами из Пакистана не состоится. До этого медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что РФС предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Ранее Валерий Карпин назвал нового соперника сборной России.