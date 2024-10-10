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«Спартак» наказали из-за кричалки «Зенит» — позор российского футбола»

КДК снова наказал «Спартак» за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом сообщает РИА Новости.

Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 19 очков после 11 встреч. В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, идет на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков и на балл уступая лидирующему «Краснодару» и московскому «Локомотиву».

Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет избавиться от одного из легионеров.

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