Алькарас сенсационно проиграл 33-й ракетке мира на турнире в Китае

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас сенсационно проиграл 33-й ракетке мира, Томашу Махачу, который представляет Чехию.

Встреча, которая продолжалась 1 час 55 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу чешского спортсмена. Алькарас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт из восьми. Махач выполнил пять эйсов, совершил две двойных ошибки и реализовал два брейк-поинта из четырех заработанных.

За право сыграть в финале шанхайского «мастерса» Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в своем четвертьфинальном матче обыграл россиянина Даниила Медведева.

Эта встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4. Синнер выполнил девять эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырех заработанных. Российский теннисист три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт.

Ранее российская теннисистка разгромила экс-первую ракетку мира.