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Теннисист Синнер объяснил, почему так легко обыграл Медведева

Синнер объяснил, почему так легко обыграл Медведева в Шанхае

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Panoramic/Global Look Press

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что так легко победил Даниила Медведева на турнире в Шанхае потому, что россиян испытывал проблемы с плечом. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я очень доволен тем, как справился с сегодняшним матчем. Из‑за проблем с плечом Медведев не мог бить справа так хорошо, как того хотел бы. Надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Посмотрим, что я смогу в полуфинале», — заявил Синнер.

10 октября Медведев проиграл Синнеру в четвертьфнальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 4:6. Российский теннисист три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. Синнер выполнил девять эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта из четырех заработанных.

За право сыграть в финале Синнер сразится с победителем матча между второй ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем.

Ранее иностранный теннисист признал свою неправоту в критике Медведева.

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